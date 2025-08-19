भवानीनगरला एआयवर भव्य शेतकरी मेळावा
वालचंदनगर, ता.१८ : भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथे श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने बुधवारी (ता.२७) ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापराच्या माहितीसाठी भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली.
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामधील शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी कारखान्याच्या वतीने शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाची सखोल माहिती देण्यात येणार आहे. मेळाव्याला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री, दत्तात्रेय भरणे, कृषी विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, राजेंद्र पवार उपस्थित राहणार आहेत. तसेच तसेच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, कृषी विज्ञान केंद्र, माळेगाव व मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव या संस्थेतील ऊस विशेष तज्ज्ञ उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहे. बारामती व इंदापूर तालुक्यातील मेळाव्याला हजेरी लावण्याचे आवाहन कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी केले आहे.
