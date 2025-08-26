शाळेच्या जागेबाबत छत्रपती कारखाना सकारात्मक
वालचंदनगर, ता. २६ : डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूल माध्यमिक विद्यालयाची जागा परत देण्यास श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ सकारात्मक आहे. ग्रामस्थांनी गैरसमज करून आंदोलन न करण्याचे आवाहन कारखान्याच्या संचालक मंडळाने केले आहे.
भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला ग्रामपंचायतीने १९७३ मध्ये नाममात्र किमतीमध्ये ८१ गुंठे जागा दिली होती. या जागेमध्ये कारखान्याने स्वखर्चाने इमारत बांधून रयत शिक्षण संस्थेला दिली आहे. सध्याची इमारत धोकादायक झाली असल्याने ग्रामपंचायतीने या जागेवर नवीन इमारत बांधावी अथवा जागा परत ग्रामपंचायतीला द्यावी अशी मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार २०२२ वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वानुमते ठराव करून ६० गुंठे जागा ग्रामपंचायतीला परत देण्याचा निर्णय तत्कालीन संचालक मंडळाने घेतला होता. मात्र, सध्या ग्रामपंचायतीने ८१ गुंठे जागा परत मागितली असून ही जागा देण्यास संचालक मंडळाची हरकत नाही. यासंदर्भात ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्यांची बैठक पार पडली.
मात्र ८१ गुंठे जागा परत देण्यासाठी नियमानुसार सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव करण्याची गरज आहे. सप्टेंबर महिन्यामध्ये कारखान्याची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. संचालक मंडळ जागा परत देण्यास सकारात्मक असल्याचे संचालक मंडळाने सांगितले. यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष कैलास गावडे, संचालक शिवाजी निंबाळकर, पृथ्वीराज घोलप, गणपत कदम, अशोक पाटील, बाळासाहेब कोळेकर, सतीश देवकाते, संतोष मासाळ, नीलेश टिळेकर, मंथन कांबळे, सुचेता सपकळ, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव, सुहास निंबाळकर आदी उपस्थित होते.
संचालक मंडळाचे ग्रामस्थांना आवाहन
श्री छत्रपती कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने २०२२ मध्ये जागा परत देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेमध्ये केला होता. तीन वर्षांपासून कारखान्याची सभा झाली नाही. तीन महिन्यापूर्वीच नवीन संचालक मंडळ निवडून आले असून कारभार करीत आहे. ठराव होऊन ही तीन वर्षे थांबला असून थोडे दिवस थांबण्याचे आवाहन संचालक मंडळाने ग्रामस्थांना केले आहे.
मुलांची पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज
श्री छत्रपती कारखान्याने जागा परत दिल्यानंतर नवीन बांधकाम करण्यासाठी एक ते दोन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. इमारत धोकादायक असल्याचे ग्रामस्थ सांगत असल्याने ग्रामस्थ व शाळेने तातडीने मुलांची बसण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.