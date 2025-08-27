‘एआय’साठी वर्षाला ५०० कोटी वापरणार
वालचंदनगर, ता. २७ : ‘‘पाण्याची बचत, खतांची बचत व उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. एआयच्या वापरासाठी राज्य सरकारच्या वतीने दोन वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये बदल करून एका वर्षासाठी ५०० कोटी रुपये वापर करण्यासाठी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये निर्णय घेतला जाईल. मी ७० एकर ऊस क्षेत्रामध्ये एआयचा वापर करीत आहे. बारामती व इंदापूर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी एआयचा वापर करावा,’’ असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथे श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने आयोजित केलेल्या शेतकरी मेळावा व कृषी प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमामध्ये बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, अॅग्रीकल्चर डेव्हलमपेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार, श्री छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष कैलास गावडे, माजी अध्यक्ष प्रशांत काटे, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव आदी उपस्थित होते.
यावेळी दत्तात्रेय भरणे म्हणाले, ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहे. ठिबक सिंचनचे अनुदान देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाबरोबर एआयचा वापर करावा.’’ राजेंद्र पवार म्हणाले, ‘‘एआय वापर करणे सोपे आहे. येणाऱ्या काळामध्ये एआयचा वापर करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. पिकांना अपेक्षीत बाजारभाव मिळणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. हे सर्व एआयमुळे शक्य आहे.’’ पृथ्वीराज जाचक म्हणाले, ‘‘तीन महिन्यामध्ये श्री छत्रपती कारखान्यामध्ये सकारात्मक बदल झाले आहे. कर्मचारी चांगले काम करीत असून शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढला आहे. शेतकऱ्यांनी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. राज्य सरकारने हार्वेस्टर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून देण्यासासाठी प्रयत्न करावे.’’
अनिल सावळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
एआय शेतकऱ्यांसाठी गेम चेंजर ठरणार आहे. पाणी म्हणजेच जीवन आहे. पाण्याचे महत्त्व सर्वांना कळाले आहे. एआयमुळे पाण्याची बचत होण्यास मदत होत आहे. तसेच, खतांची बचत होणार असून, उत्पादन खर्चामध्ये बचत होऊन उत्पादन वाढणार आहे. एआयचा उपयोग ऊस, फळबागा, सोयाबीन, कापूस यांसह इतर पिकांसाठी करता येत आहे.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
