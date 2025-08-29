कळंबमध्ये धावले ९७३ विद्यार्थी
वालचंदनगर, ता.२९ - कळंब (ता.इंदापूर) येथे फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये इंदापूर, बारामती, माळशिरस, फलटण तालुक्यांतील ३० शाळेमधील ९७३ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
खेलरत्न पुरस्कार मिळविलेले मेजर ध्यानचंद यांचा २९ ऑगस्ट हा जन्मदिवस देशामध्ये राष्ट्रीय क्रीडादिन म्हणून साजरा केला जातो. क्रीडा दिनाचे औचित्य साधून फडतरे नॉलेज सिटीच्या वतीने ५ किमी व ३ किमी मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. मॅरेथॉन स्पर्धा सकाळी आठ वाजता कुरवली गावामधून ५ किमी मॅरेथॉन सुरवात झाली. यामध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंतची मुले व मुली सहभागी झाले होते. चिखली गावामधून ३ किमी मॅरेथॉनची सुरवात करण्यात आली. यामध्ये इयत्ता पाचवी ते सातवीपर्यंत मुले सहभागी झाली होती. दोन्ही मॅरेथॉन कळंबमधील फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये पूर्ण झाल्या. फडतरे नॉलेज सिटीच्या वतीने सर्व मुला व मुलींना टी शर्ट व टोपीचे वाटप करण्यात आले. उद्घघाटन व बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमाला फडतरे नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष उत्तम फडतरे, सचिव दत्तात्रेय फडतरे, उपाध्यक्ष बाहुबली गांधी, वालचंदनगरचे पोलिस उपनिरीक्षक रतिलाल चौधर, गणेश काटकर, मधुकर पाटील, मधुकर कदम, दिलीप पांढरे उपस्थित होते. स्पर्धा यशस्वी पार पाडण्यासाठी श्री व्यंकटेश्वरा स्कूलचे प्राचार्य निलम डोंबाळे, क्रीडाशिक्षक तानाजी शिंदे, नितीन सोरटे, रज्जाक अत्तार, कलावंत भिसे या सर्वानी सहकार्य केले. विजेत्या खेळाडूंना रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह देवून गौरविण्यात आले .
गटनिहाय स्पर्धेचा निकाल (शाळा, गाव)
इयत्ता पाचवी ते सातवी लहान गट : यश भालसिंग (शाहू हायस्कूल, बारामती), वृषभ दादासाहेब सपकळ (कर्मयोगी हायस्कूल ,कुरवली), अमोल दादा भिसे (श्री व्यंकटेश्वरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, कळंब).
इयत्ता आठवी ते दहावी मोठा गट : गिरी गार्डी (माळेगाव), अर्चित देशमुख (भारत चिल्ड्रन्स अॅकॅडमी, वालचंदनगर), निखिल अजित चिकणे (श्री छत्रपती हायस्कूल, मानकरवाडी).
