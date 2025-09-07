सणसरला डीजे विरहित मिरवणूक
वालचंदनगर, ता. ७ ः सणसर (ता. इंदापूर) येथील आझाद तरुण मंडळाने डीजे, गुलाल विरहित, टाळ मृदुंगाच्या साथीने राष्ट्रीय एकात्मतेचा व सामाजिक संदेश देत विसर्जन मिरवणूक काढून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा संदेश दिला.
येथील आझाद तरुण मंडळ गेल्या ४५ वर्षापासून गणेशोत्सव शांततेमध्ये पार पाडत असून, विविध सामाजिक व पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवत आहेत. चालू वर्षी मंडळाने विविध स्पर्धेचे आयोजन केले होते. तसेच परिसरातील महिलांना आदर्श माता पुरस्कार देऊन गौरविले. सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी मुस्लिम बांधवांच्या हस्ते गणपतीची आरती केली. महिलांसाठी होम मिनिस्टरच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. यामध्ये ६०० महिलांनी सहभाग घेतला. सणसर परिसरामध्ये वृक्षारोपण केले. यावेळी ऑपरेशन सिंदूरचे फलक लावले होते. आझाद तरुण मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश शिंदे, स्वप्नील शिंदे, गणेश जाधव, अक्षय शिर्के, वरद गुप्ते, योगिराज गाडे, आकाश कांगळे यांनी प्रयत्न केले.
05457
