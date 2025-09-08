गांजा विकाणाऱ्या दोघांना अटक
वालचंदनगर, ता. ८ : निमसाखर (ता.इंदापूर) येथे गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये बेकायदा गांजाची विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर छापा टाकून वालचंदनगर पोलिसांनी दोघांना अटक केली.
याप्रकरणी पोलिसांनी शुभम वामन निगडे (वय २४,रा.निरवांगी) व अक्षय बाळासाहेब कदम, (वय २८, रा. कुरबावी ,ता.माळशिरस, जि.सोलापूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक केली. त्यांच्याकडून दोन किलो गांजा जप्त केला आहे.
वालचंदनगर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, निमसाखर गावच्या हद्दीमध्ये शुभम निगडे हा गांजा आणून विक्री करत असल्याची माहिती वालचंदनगर पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी निमसाखर गावच्या हद्दीमध्ये बीकेबीएन रस्त्यावर सापळा रचला. यावेळी कळंब बाजूकडून निमसाखर गावच्या दिशेने दुचाकीवरून गांजा घेऊन आलेल्या शुभम निगडेवर छापा टाकून कारवाई केली. निगडे यांच्याकडून चौकशी केली असता त्याने अक्षयकडून गांजा विक्रीसाठी आणत असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून इंदापूर न्यायालयाने ९ सप्टेंबर पोलिस कोठडी दिली आहे. ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वालचंदनगरचे सहायक निरीक्षक राजकुमार डुणगे, उपनिरीक्षक विजय टेळकीकर, पोलिस हवालदार गुलाब पाटील, शैलेश स्वामी, गणेश काटकर, विकास निर्मळ, सचिन जमदाडे,अभिजित कळसकर, विक्रमसिंह जाधव, गणेश वानकर, किरण पेडकर यांनी केली आहे.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.