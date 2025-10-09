विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास हेच उद्दिष्ट
वालचंदनगर, ता. ९ : ‘‘विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास हा आमचा प्रयत्न असून महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारा विद्यार्थी नोकरीसाठी पात्र न राहता, एक चांगला उद्योजकही होणे गरजेचे आहे,’’ असे मत फडतरे नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष उत्तम फडतरे यांनी व्यक्त केले.
कळंब (ता. इंदापूर) येथे फडतरे नॉलेज सिटीमधील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (एमबीए) महाविद्यालयामध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. यावेळी फडतरे यांनी सांगितले की, ‘‘विद्यार्थ्यांनी जीवनामध्ये स्पर्धा टाळू नये, स्पर्धाच विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला घडवत असते व जीवनाला दिशा ही देऊन मोठे करत असते. सध्याचे युग स्पर्धेचे युग आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक क्षणाला स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे.’’ अरुण इंगळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, ‘‘प्रत्येक संधी ही यशाची पहिली पायरी असते, ती ओळखून व स्वतःवर विश्वास ठेवून पुढे जाण्याची गरज आहे. जीवनामध्ये सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश निश्चित मिळते. याप्रसंगी परिक्रमा एमबीए कॉलेज संचालक डॉ. सुदर्शन गिरमकर, फडतरे नॉलेज सिटीचे सचिव दत्तात्रेय फडतरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय फडतरे, संचालिका डॉ. शैलजा फडतरे डॉ. अरुण इंगळे, विभागप्रमुख डॉ. विपुल निंबाळकर आदी उपस्थित होते. किरण गाडे यांनी कार्यक्रमाचे समन्वयक काम पाहिले.
