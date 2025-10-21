‘नेचर’मुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड
वालचंदनगर, ता. २१ : परांडा, मोहोळ, माढा, करमाळा, जामखेड तालुक्यातील ५५ पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना नेचर उद्योग समूहाच्या वतीने ११ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये मिळाल्यामुळे पूरगस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. कळस (ता.इंदापूर) येथे सोमवारी (ता.२०) धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
गेल्या महिन्यामध्ये सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, मराठवाडा जिल्ह्यांत पावसाने थैमान घातले होते. पुरामध्ये शेतकऱ्यांची पिके, जनावरे, जमिनी वाहून गेल्या आहेत. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी नेचर उद्योग समूह पुढे आला आहे. यावेळी नेचर उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अर्जुन देसाई यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त
झाला आहे. शेतकऱ्यांची जनावरे त्यांच्या डोळ्यादेखत वाहून गेली. पिके वाहून गेली आहे.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात नेचर उद्योग समूहातर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५० हजार पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप केले होते. तसेच शेतकऱ्यांना चार म्हणून मुरघास ही दिला होता.
धनादेश वाटपाप्रसंगी मुंबईचे सेवानिवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त एम.डी.निंबाळकर, नेचर डेअरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एन.सिंग, संचालक डॉ.जय देसाई, संचालक मयूर जामदार, वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे, उद्योजक वसंत मोहोळकर, माजी उपसभापती अॅड. हेमंत नरुटे, मनोहर ठोंबरे,राजेशकुमार खरात,मनोज कुलकर्णी उपस्थित होते.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे पाणावले डोळे
अनेक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पूर आल्यानंतर काय परिस्थिती झाली होती याची कहाणी सांगितली. हे सांगत असताना शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले. यावेळी माढा तालुक्यातील शेतकरी प्रशांत देशमुख यांनी सांगितले की, पुरामुळे आमची जनावरे, पिके, जमिनी, माती वाहून गेली आहे. पुढील पाच वर्षे या पुराचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळण्यापूर्वी नेचर उद्योग समूहाने केलेली मदत लाख मोलाची असून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होईल असे सांगितले.
