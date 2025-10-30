‘छत्रपतीला’च ऊस देण्याचा ५३ गावांमधील सभासदांना निर्धार
वालचंदनगर, ता.३० : भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या इंदापूर, बारामती तालुक्यातील कार्यक्षेत्रातील ५३ गावांमधील सभासदांनी ऊस गाळपासाठी छत्रपती कारखान्याला देण्याचा निर्धार केला आहे. कारखान्याचे चालू गळीत हंगामामध्ये गाळप उच्चांकी होईल, असे कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी सांगितले.
‘माझा कारखाना...माझी जबाबदारी’, ‘माझा ऊस छत्रपती कारखान्यालाच...’ असा निश्चयच कारखान्याच्या सभासदांनी केला आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे शनिवारपासून (ता.१) कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष कैलास गावडे व संचालक मंडळ काम करीत आहे. संचालक मंडळाच्या कारभारावर सभासदांचा विश्वास आहे. कारखान्यास अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येकजण आपआपल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. बारामती व इंदापूर तालुक्यातील ५३ गावातील सभासदांनी सर्व ऊस गाळपासाठी छत्रपती कारखान्याला देण्याचा निर्धार केला आहे, असे जाचक यांनी सांगितले.
वजन चोख अन् पैसे रोख...
छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये छत्रपती कारखानाचे वजन काटे अचूक असून, काट्यावर सोन्याचे वजन केले तरीही वजनामध्ये फरक पडणार नसल्याचे सांगितले होते. सध्या सोशल मीडिया व गावच्या पारावर छत्रपती कारखान्याच्या वजन काट्याची चर्चा सुरू असून ‘वजन चोख अन् पैसे रोख...ऊस छत्रपतीला देऊ बिनचोक...’ अशी टॅग लाइन वापरून
समाज माध्यमांवर पोस्ट सुरू केली आहे.
सपकळवाडीमधील अनिल सपकळ व शिवाजी सपकळ यांनी सांगितले की, छत्रपती कारखाना आपले वैभव आहे. आमचा ऊस छत्रपतीलाच गाळपासाठी देणार असून इतर शेतकऱ्यांना आम्ही छत्रपतीला स देण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहोत. लासुर्णे येथील नीलेश पाटील, देविदास वाडकर व बापूराव वाघमोडे यांनी सांगितले की,आमचा सर्व ऊस छत्रपती कारखान्याला गाळपासाठी देणार आहे.
दरम्यान, बारामती तालुक्यातील गुणवडीमधील तानाजी दादासाहेब काटे व ढेकळवाडीमधील दादासाहेब घुले यांनी सांगितले की, श्री छत्रपती कारखान्यावरती आमचा विश्वास असून, आमचा सर्व ऊस छत्रपतीला देणार आहोत.
05604
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.