‘छत्रपती’कडून हंगामापूर्वीच पाच लाखांची वीज निर्यात
वालचंदनगर, ता. ३१ : भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच ५ लाख रुपयांची वीज ‘महावितरण’ला निर्यात केली.
साखर कारखाना सुरु करण्यापूर्वी कारखान्याची पाणी व वाफ चाचणी घेणे गरजेचे असते. त्यामुळे कारखाना सुरु होण्यापूर्वी असलेले दोष काढण्यासाठी वेळ मिळत असतो. मात्र, छत्रपती कारखान्याच्या मागील संचालक मंडळाने गेल्या चार वर्षांपासून कारखान्याची संबंधित चाचणी घेतली नव्हती. चालू वर्षी कारखान्याचे अध्यक्ष जाचक, उपाध्यक्ष गावडे व संचालक मंडळाने चाचणी घेतली. त्यासाठी टरबाईन, बॉयलर, सहवीजनिर्मिती प्रकल्प सुरु केला होता. चाचणी घेत असताना सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून विजेची निर्मिती झाली. ती कारखान्याने महावितरणला निर्यात केली. त्यामुळे कारखान्याचा ५ लाख रुपयांचा फायदा झाला. दरम्यान, कारखान्याचा गळीत हंगाम शनिवारपासून (ता.१) सुरू होणार आहे. हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच वीज निर्यात करून कारखान्याचा फायदा केल्याबद्दल संचालक मंडळाचे कौतुक होत आहे.
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष कैलास गावडे व संचालक मंडळ कारखान्याचा काटकसरीने कारभार पाहत आहेत. कारखान्यातील प्रत्येक गोष्टीवर बारीक लक्ष आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते काम करीत आहेत. कारखान्यासाठी लागणाऱ्या हार्डवेअर, केमिकल व इतर वस्तुंची खरेदी करताना संचालक मंडळाने लक्ष दिल्यामुळे कारखान्याचे लाखो रुपये वाचले आहेत.
