नंदकुमार सोनवणे यांचा ‘राष्ट्रवादी’मध्ये प्रवेश
वालचंदनगर, ता. १८ : इंदापूर पंचायत समितीचे माजी सभापती डॉ. नंदकुमार सोनवणे यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी उद्योजक वसंत मोहोळकर, जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य सचिन सपकळ, माजी पंचायत समिती सदस्य सुहास डोंबाळे, अल्पसंख्याकचे जिल्हाध्यक्ष इक्बाल शेख आदी उपस्थित होते.
डॉ. नंदकुमार सोनवणे गेल्या ३० वर्षांपासून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या सोबत काम करीत होते. त्यांनी सन २००२ ते २००७ या कालावधीत इंदापूर पंचायत समितीचे सभापतिपद भूषवले होते. गेल्या तीन -चार महिन्यांपासून त्यांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेशाच्या चर्चा सुरु होत्या. वालचंदनगर -बोरी गटामध्ये व वालचंदनगर गणामध्ये आरक्षण आहे. सोनवणे यांच्या पक्षप्रवेशामुळे राष्ट्रवादीकडून त्यांच्या कुटुंबामध्ये उमेदवारी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. सोनवणे हे कळंब येथील रहिवासी असून, ते गेल्या अनेक वर्षापासून वैद्यकीय क्षेत्रात व राजकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत.
