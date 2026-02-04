इंदापूरमध्ये अस्थिकलशास पुष्प अर्पण
वालचंदनगर, ता. ४ ः इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील नागरिकांनी बुधवारी (ता.४) दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थिकलशाचे भावुक वातावरणात दर्शन घेतले. यावेळी अस्थिकलशास पुष्प अर्पण करण्यात आले.
भवानीनगरमधील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासकीय भवन येथे अस्थिकलश दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. यावेळी श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष कैलास गावडे, इंदापूर तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष हनुमंत कोकाटे, कारखान्याचे संचालक पृथ्वीराज घोलप, बाळासाहेब कोळेकर, अॅड. शरद जामदार, डॉ. योगेश पाटील, गणपतराव कदम, अशोकराव पाटील, अनिल काटे, अजित नरुटे, संतोष मासाळ, मंथन कांबळे, सतीश देवकाते, सुचिता सचिन सपकळ, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव, महाव्यवस्थापक हनुमंत करवर, कामगार नेते युवराज रणवरे, भाऊसाहेब सपकळ, सचिन सपकळ, शुभम निंबाळकर, सरपंच यशवंत नरुटे, पार्थ निंबाळकर यांच्यासह परिसरातील नागरिकांनी अस्थिकलशास पुष्प अर्पण करून दर्शन घेत श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर लासुर्णे, जंक्शन, वालचंदनगर, निमसाखर, निरवांगी मार्गे अस्थिकलश नीरा- नरसिंगपूरसाठी मार्गस्थ झाला.
