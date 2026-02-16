वालचंदनगरमध्ये शिवजयंती निमित्त विविध स्पर्धा
वालचंदनगर, ता. १६ : वालचंदनगर (ता. इंदापूर) येथे शिवजयंती उत्सव मंडळाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याची माहिती शिवजयंती उत्सव मंडळ समितीच्या वतीने देण्यात आली.
शिवजयंतीनिमित्त सोमवारी (ता. १६) इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी नृत्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंगळवारी (ता. १७) महिलांसाठी होममिनिस्टर स्पर्धा झाली. बुधवारी (ता. १८) लहान मुलांसाठी शिवरुप सज्जा, वक्तृत्व व नृत्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवारी (ता. १९) रंगभरण स्पर्धा होणार आहेत. गुरुवारी सकाळी शिवज्योतीचे आगमन होणार आहे. यावेळी ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी शिवजन्माचा उत्सव होऊन कार्यक्रम होणार आहे. सायंकाळी पालखीची मिरवणूक होणार असून संध्याकाळी जिजाऊ पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. शुक्रवारी (ता. २०) रक्तदान शिबिर, शिवभोजन होणार असल्याची माहिती शिवजयंती उत्सव मंडळाने दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.