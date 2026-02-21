वालचंदनगरमध्ये विविध कार्यक्रम
वालचंदनगर, ता. २० ः वालचंदनगर (ता. इंदापूर) येथे शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. येथे शिवजयंती उत्सव मंडळाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
शिवजयंतीनिमित्त सोमवारी (ता. १६) इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी नृत्य स्पर्धा झाल्या. लहान व मोठ्या गटामध्ये स्पर्धा घेण्यात आल्या. बुधवारी (ता. १८) लहान मुलांसाठी शिवरुप सज्जा, वक्तृत्व व नृत्य स्पर्धेचे आयोजन केले होते. गुरुवारी (ता. १९) सकाळी शिवज्योतीचे आगमन झाले. यावेळी ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. दुपारी शिवजन्म उत्सवाचा कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाला सारिका दत्तात्रेय भरणे यांच्यासह महिलांनी गर्दी केली होती. सायंकाळी शिवरायांच्या पालखीची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर बायडाबाई धोंडिबा गलांडे (रा. कळंब) यांना जिजाऊ पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी व्ही. व्ही. राजन, विनायक बुधवंत, सरपंच अरुण वीर, कपिल गायकवाड, अप्पासाहेब क्षीरसागर उपस्थित होते. शिवजयंती यशस्वीपणे पार पडण्यासाठी शिवजयंती उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष नितीन निकम, उपाध्यक्ष संतोष अवताडे, संदीप गायकवाड, रोहित पवार, विशाल सस्ते, हरीश व्यवहारे, सोमनाथ बल्लाळ, कार्याध्यक्ष अजिंक्य रणमोडे यांनी प्रयत्न केले.
स्पर्धेतील विजेते पुढीलप्रमाणे (अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय) ः
नृत्य स्पर्धा लहान गट - श्रावणी सचिन खटकाळे, शिवांजली सचिन पवार, श्रीरंग वैभव नष्ठे व स्वरा फडतरे.
नृत्य स्पर्धा माेठा गट- स्वराज अनिल जाधव, मृणाली विजय महाडीक, भाग्यश्री मोरे.
वक्तृत्व स्पर्धा - जोया पठाण, श्रावणी सागर ठोंबरे, श्रावणी माणिक शेळके.
शिवरुप सज्जा स्पर्धा - सौम्यदिप गुणवरे, सार्थक अजित राजमाने, कार्तिकी नितीन निकम.
चित्रकला स्पर्धा लहान गट - अर्निका स्वप्निल कंदले, स्वराली सचिन वेदपाठक, काव्या विशाल दिक्षीत.
चित्रकला स्पर्धा मोठा गट - श्रेया प्रशांत महामुनी, काव्या प्रीतम जाधव, आर्यन विशाल बोंद्रे.
