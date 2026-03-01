पुणे
कळंबमध्ये बुधवारी नोकरी मेळावा
वालचंदनगर : कळंब (ता.इंदापूर) येथील फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये बुधवारी (ता.४) नोकरी मेळाव्याचे आयोजन केले असल्याची माहिती फडतरे नॉलेज सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय फडतरे यांनी दिली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नोकरी संधी उपलब्ध होण्यासाठी आयोजित मेळाव्यामध्ये १२ पेक्षा जास्त कंपन्या सहभागी होणार आहेत. इच्छुक विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन मेळाव्यामध्येच नोकरीची संधी देण्यात येणार आहे. परिसरातील दहावी, बारावी, आय.टी.आय, इंजिनिअरिंग, पदवीधर विद्यार्थ्यांना नोकरीचे संधी मिळणार आहे. मेळाव्याला येताना इयत्ता दहावी, बारावीची गुणपत्रिका, पदवी घेतलेली गुणपत्रिका, आधार कार्ड, आय.कार्ड फोटो, सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स कॉपीचे किमान ५ सेट घेऊन येण्याचे आवाहन जय फडतरे व आयटीआयचे प्राचार्य गणेश चव्हाण यांनी केले आहे.