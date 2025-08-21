जेऊरमध्ये तीन ठिकाणी घरफोडी
वाल्हे, ता. २१ : जेऊर (ता. पुरंदर) येथे मंगळवारी (ता. १९) मध्यरात्रीच्या सुमारास तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी घरफोड्या झाल्या. त्यात चोरट्यांनी दागदागिने व रोख रक्कम, मोबाईल लंपास केला. या प्रकारामुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी नीरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, जेऊर (ता. पुरंदर) येथे मंगळवारी (ता. १९) मध्यरात्री येथील दादा दत्तू गार्डी हे कुटुंबासमवेत अंगणामध्ये झोपलेले असताना त्यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील दाग-दागिने चोरट्यांनी चोरुन नेले. त्यानंतर ग्रामपंचायत कर्मचारी विशाल जाधव यांच्या घरी चोरट्यांनी कडी-कोयंडा तोडून प्रवेश केला व त्यांच्या आईचे तोंड दाबून गळ्यातील दागिणे चोरुन नेले. यानंतर माजी सैनिक दादा साळुंखे यांच्या घराकडे मोर्चा वळवला. चोरट्यांनी त्यांच्या घरातील काही मौल्यवान वस्तू न मिळाल्यामुळे त्यांनी टेबलावरील मोबाईल चोरुन नेला.
या घटनेनंतर ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामदेवतेच्या मंदिरामधील माईकवरून नागरिकांना गावामध्ये चोर आल्याचे सांगून सावधानता बाळगण्याबाबत आवाहन केल्याचे सोमेश्वर साखर कारखान्याचे संचालक अनंता तांबे व माजी सरपंच प्रतीक धुमाळ यांनी सांगितले.
याबाबत माहिती मिळताच मध्यरात्री नीरा पोलिस दूरक्षेत्राचे हवालदार घनशाम चव्हाण, प्रसाद कोळेकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. तपासादरम्यान पोलिसांना एक दुचाकी घटनास्थळी आढळून आली अधिक तपासानंतर ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावांतर्गत बसविण्यात आलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यामध्ये मध्यरात्री तीनच्या सुमारास तीन तरुणांनी सुरवातीला दुचाकीवरून फेरफटका मारल्याचे दिसत आहे. काही वेळानंतर विविध ठिकाणी तिघेही आपले चेहरे रुमालाने चेहरा झाकून चालले असल्याचे कॅमेऱ्यामध्ये दिसून आले आहेत.
