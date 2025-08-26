आडाचीवाडी येथे पुन्हा रोहित्र फोडले
वाल्हे, ता. २६ : आडाचीवाडी (ता. पुरंदर) येथील मिराओढा व काळेआवड परिसरातील दोन विद्युत रोहित्र चोरट्यांनी फोडून त्यातील तांब्याच्या तारा आणि तेल चोरल्याची घटना मध्यरात्री घडली. गेल्या सहा महिन्यांत ही दुसऱ्यांदा घटना घडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे सात लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी शेतकऱ्यांनी वाल्हे पोलिस दुरक्षेत्रामध्ये चोरट्यांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
आडाचीवाडी ग्रामपंचायत गावच्या स्वागतकमानी शेजारील मिराओढा व काळेआवड येथील शेतकऱ्यांनी शेतीला वीजपुरवठा करण्यासाठी रोहित्र बसविले होते. मंगळवारी सकाळी पंप चालू न झाल्याने शेतकऱ्यांनी तपासणी केली असता, चोरी उघडकीस आली. शेतकऱ्यांनी लोकवर्गणी करून शेतीसाठी उभारलेले हे विद्युतरोहित्र चोरट्यांनी पुन्हा फोडून चोरल्याने, पिकांना पाणीपुरवठा बंद झाला असून पिके करपण्याची भीती व्यक्त होत आहे. चोरट्यांनी रोहित्रामधील तेल जमिनीवर सांडून त्याचेही नुकसान केले आहे. या भागात सिंचनासाठी दुसरी सोय नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. महावितरणने तातडीने नवीन रोहित्र बसवावे, अशी मागणी तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष मंगेश पवार, बजरंग पवार, प्रशांत पवार, संभाजी पवार, सूर्यकांत पवार, शंकर पवार, भूपेश पवार, सचिन पवार आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सततच्या चोरीमुळे बळीराज अस्वस्थ
सतत होणाऱ्या चोरीच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणच्या वाल्हे फीडरमध्ये रोहित्रामधील तांब्याच्या चारा चोरून नेणाऱ्या चोरट्यांनी परिसरामध्ये धुमाकूळ घातला आहे. मागील आठवड्यामध्ये हरणी येथे रोहित्र खाली पाडून त्यातील तांब्याच्या तारा चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. या चोरट्यांनी आडाचीवाडी परिसराकडे आपला मोर्चा वळविला असल्याचे समोर आले असून महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकारी व पोलिस प्रशासनाकडून या चोरट्यांचा बंदोबस्तासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी सरपंच सुवर्णा बजरंग पवार यांनी केली. दरम्यान, यावेळी पोलिस हवालदार केशव जगताप यांनी शेतकऱ्यांनी सतर्क राहून संशयास्पद हालचाली दिसताच तत्काळ माहिती द्यावी, असे आवाहन केले आहे.
