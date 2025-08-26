वाल्ह्यात नागरिकांची खरेदीसाठी झुंबड
वाल्हे, ता. २६ : गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी (ता. २६) वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील आठवडे बाजारात खरेदीसाठी गर्दी होती. घरगुती तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी लागणाऱ्या सजावटीच्या व पूजेच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी नागरिकांमध्ये उत्साह दिसून आला. फुलांच्या माळा, झुंबर, अगरबत्ती, तोरणे, गणेशमूर्ती, पूजा साहित्य, फुलांचे मखर, फोम, लाईट्स आदी वस्तूंना विशेष मागणी होती. बाजारात विविध रंगीबेरंगी वस्तूंमुळे उत्सवी वातावरण निर्माण झाले होते. नागरिकांनी कुटुंबीयांसह फेरफटका मारत आवडत्या वस्तूंची खरेदी केली.
सार्वजनिक गणेश मंडळांकडूनही उत्सवाच्या तयारीला सुरुवात झाली असून, आवश्यक साहित्याची जोरदार खरेदी सुरू होती. गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने सजावट व पूजेच्या तयारीत व्यस्त असल्याचे चित्र दिसून आले. नेहमीपेक्षा अधिक नागरिक बाजारपेठेत खरेदीसाठी आल्याने बाजारात प्रचंड उत्साह व आनंदाचे वातावरण होते. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर विक्रेत्यांनीही विविध आकर्षक वस्तूंची मांडणी केली होती.
