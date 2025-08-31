वाल्हे परिसरात गौराईचे घरोघरी स्वागत
वाल्हे, ता.३१: ‘आली गवर आली, सोनपावली आली...’ अशा पारंपरिक गीतांच्या गजरात वाल्हे परिसरात रविवारी (ता. ३१) गावोगावी ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौराईचं मोठ्या
उत्साहात वाजतगाजत स्वागत करण्यात आले. हळदी-कुंकवाच्या पायघड्यांवरून सुख-समृद्धीच्या पावलांनी, लक्ष्मीच्या पावलांनी आलेल्या गौराईचे घरोघरी
उत्साहात स्वागत करण्यात आले.
गौराईचे महिलांनी पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. हळदी-कुंकवाच्या पाण्यात हात बुडवून त्याचे ठसे जमिनीवर उमटवत गातलेल्या पायघड्यांवरून गौराईचे आगमन झाले. दारापासून घरातल्या पूजेच्या स्थळापर्यंत रांगोळ्यांनी सजवलेलं मार्ग, नव्या साड्या, दागदागिने, विविध पदार्थांचा नैवेद्य आणि भक्तीभावाने केलेली पूजा – यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला.
वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील सुनीता पवार आणि रश्मी पवार यांनी यावर्षी गौराई-गणपतीसमोर खास आकर्षक देखावा साकारला. महाराष्ट्राचे
कुलदैवत खंडोबा आणि जेजुरी गडाच्या प्रतिकृतीसह लहान-मोठ्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून गडावरील ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन त्यांनी सादर केले. देखाव्याभोवती
नक्षीदार रांगोळ्या, पानाफुलांची सजावट आणि सृजनशीलतेचा उत्कट आविष्कार यामुळे हा देखावा ग्रामस्थांचे विशेष आकर्षण ठरला.
