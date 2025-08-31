वाल्ह्यात ''संत दर्शन'' हलता देखावा ठरला आकर्षणाचा केंद्रबिंदू
वाल्हे,ता. ३१ : ''आली गवर आली, सोनपावली आली...'' अशा पारंपरिक गीतांच्या गजरात रविवारी (दि. ३१) गावोगावी ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौराईचं मोठ्या उत्साहात वाजतगाजत स्वागत करण्यात आलं. वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील सासू-सुनेचा ''संत दर्शन'' हलता देखावा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला.
वाल्हे येथील शालन लंबाते व सम्राज्ञी लंबाते या सासू-सुनेने गौराईच्या स्वागतासाठी यावर्षी आध्यात्मिक संदेश देणारा "संत दर्शन विषयावरील हलता देखावा साकारला. महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेला उजाळा देणाऱ्या या देखाव्यात संत तुकाराम महाराजांचे वैकुंठगमन, संत ज्ञानेश्वर व संत चांगदेव भेट, संत ज्ञानेश्वर महाराज रेड्यामुखी वेद वदविताना, संत एकनाथ महाराज, संत सावतामाळी, गोरा कुंभार, भक्त पुंडलिक, श्रावणबाळ, संत गाडगेबाबा, संत बाळूमामा, संत रोहिदास, जनाबाई यांची सजीव रूपे कलात्मक पद्धतीने सादर करण्यात आली. दरवर्षी सामाजिक संदेश देणारे देखावे साकारणाऱ्या या मातृवधांचा उपक्रम यंदाही भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरला. या सृजनशील देखाव्यामुळे भक्तांना संतांच्या कार्याची आठवण झाली तसेच गौराईसमोर आध्यात्मिक वातावरण तयार झाले. महिलांसह ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने या देखाव्याला भेट देत कौतुकाची थाप दिली.
