वाल्हे येथे डीजेमुक्त विसर्जन
वाल्हे, ता. ७ : गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा गजरात आणि मंगलमय जयघोषात वाल्हे (ता. पुरंदर) गावात घरगुती व सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन पारंपरिक पद्धतीने, शांततेत आणि भावपूर्ण वातावरणात पार पडले. यावर्षी विशेष म्हणजे, डीजे, डॉल्बी आणि गुलालाच्या उधळणीऐवजी, शांत आणि निसर्गस्नेही मिरवणुकीला अधिक प्राधान्य देण्यात आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे गणेश विसर्जनाच्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत जोरदार मिरवणुका, डीजे आणि ढोल- ताशाच्या गजरात जल्लोष बघायला मिळायचा. मात्र, यावर्षी गावातील बहुतांश सार्वजनिक मंडळांनी डीजेविना, प्रदूषणमुक्त आणि संयमित स्वरूपात विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी वाल्हे पोलिस आउट पोस्टच्या वतीने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
