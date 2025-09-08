आडाचीवाडीत बिबट्याचे दोन वेळा दर्शन
वाल्हे, ता.८ : आडाचीवाडी (ता.पुरंदर) हद्दीतील पानदरा परिसरामध्ये रविवारी (ता. ७) बिबट्याचे दोन वेळा दर्शन झाले. यामुळे गावात मोठी खळबळ उडाली आहे. दुपारी
चारच्या सुमारास शेतात काम करत असलेल्या महिलांना तर सायंकाळी सहाच्या सुमारास ग्रामस्थांना बिबट्या दिसल्याने वाडीत भितीचे वातावरण निर्माण झाले.
आडाचीवाडी येथील महिला शेतकरी या नेहमीप्रमाणे दुपारी चारच्या सुमारास पानदरा परिसरात आपल्या शेतांमध्ये काम करत होत्या. याचवेळी
काही अंतरावर असलेल्या तुरीच्या शेतातून अचानक बिबट्या बाहेर येताना दिसला. यामुळे महिलांची एकच धांदल उडाली. मात्र त्यांनी धाडस दाखवत
आणि प्रसंगावधान राखत जवळच काम करत असलेल्या इतर शेतकऱ्यांना सावध करत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. या घटनेनंतर काही तासांनी सायंकाळी
सहाच्या सुमारास गावातील बजरंग पवार हे चारचाकी वाहनातून घरी परतत असताना गावच्या स्वागत कमानीजवळील ओढ्याच्या पुलावरून बिबट्या
रस्ता ओलांडताना दिसला. यावेळी बजरंग पवार यांनी देखील तत्काळ परिसरातील ग्रामस्थांनी याची माहिती दिली आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याचे
आवाहन केले.
आडाचीवाडी यापूर्वी कधीही दिवसा आणि सायंकाळी बिबट्याचा वावर झाल्याचे निदर्शनास आले नव्हते. त्यामुळे हा बिबट्याचा दिवसाढवळ्या वावर शेतकरी आणि नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. महिलांमध्ये विशेषतः: भीतीचे वातावरण असून अनेकांना एकट्याने शेतात जाणे टाळण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी परिसरात पिंजरा लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.