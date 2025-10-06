वाल्हे येथे वन्यजीव सप्ताहनिमित्त जनजागृती
वाल्हे, ता. ६ : वन्यजीव सप्ताहनिमित्त पिंगोरी येथील ईला फाउंडेशनच्या वतीने वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील महर्षी वाल्मीकी विद्यालयामध्ये जनजागृती करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना परिसरामध्ये आढळणारे वन्यप्राणी त्यांचे महत्त्व व जीवन, तसेच मानव वन्यप्राणी संघर्ष, मानवावर वन्यप्राण्यांचे परिणाम आदींबाबत सविस्तर माहिती दिली.
शनिवारी (ता. ४) वन्यजीव सप्ताहनिमित्त फाउंडेशनच्या वतीने वनस्पती आणि प्राणी यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने साजरा केला जातो. ईला फाउंडेशनचे डॉ. सतीश पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन्यजीव सप्ताह साजरा झाला. यावेळी ईला फाउंडेशनचे कुमार पवार यांनी जैवविविधता, मानव वन्य प्राणी संघर्ष आणि कारणे व उपाय त्याचप्रमाणे उलूक उत्सवाबाबत विद्यार्थ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
याप्रसंगी सरपंच अतुल गायकवाड, प्राचार्य सतीश निगडे, पांडुरंग मदने, माऊली खोमणे, साहिल चव्हाण, सागर भोंडे, अजित फंड, लक्ष्मण भालसिंग, बाळासाहेब घोडके, सुनील ढवळे, हरीश अस्वार, दत्तात्रेय भोसले, आदित्य काळे, उज्ज्वला करे, प्रतिक्षा जाधव, फारुक इनामदार आदींसह शिक्षक उपस्थित होते.
सहशिक्षिका शैला गवारी यांनी प्रास्ताविक केले. सुदाम गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन, तर पर्यवेक्षिका नाझनीन अत्तार यांनी आभार मानले.
