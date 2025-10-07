कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दौंडजला धार्मिक कार्यक्रम
वाल्हे, ता ७ : दौंडज (ता. पुरंदर) येथील श्री स्वामी समर्थ अनंत मठामध्ये कोजागरी पौर्णिमा उत्सव भक्तिभावाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. सोमवारी (ता. ६) रात्री शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत महाआरती, रुद्राभिषेक, होम- हवन आणि महाप्रसाद वाटप करण्यात आले.
कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त मठातील मंदिर परिसर विद्युत रोषणाई व पाना-फुलांनी आकर्षक सजविण्यात आला होता. सजावटीमुळे संपूर्ण परिसर
मंत्रमुग्ध करणाऱ्या दिव्य प्रकाशात उजळून निघाला. सकाळपासूनच काकडा आरती, रुद्राभिषेक, नियमित पूजा आणि होमहवन आदी धार्मिक
विधींमध्ये शेकडो भाविकांनी सहभाग घेतला. संध्याकाळनंतर महाआरतीवेळी प. पू. अनंत पोतदार महाराजांचे नामस्मरण करत, स्वामी समर्थांच्या चरणी लीन होऊन उपस्थित भाविकांनी दर्शन घेतले. आरतीनंतर भारतीय सैन्य दलातील सेवानिवृत्त मच्छिंद्र इंदलकर यांच्या वतीने महाप्रसादाचे आयोजन केले होते. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन श्री स्वामी समर्थ अनंत मठ ट्रस्ट व स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने करण्यात आले.
