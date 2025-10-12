नीरा येथे १७०२ बालकांचे लसीकरण
वाल्हे, ता. १२ : केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार रविवारी (ता. १२) नीरा (ता. पुरंदर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत १७४६ पैकी १७०२ बालकांना पोलिओ लसीचे डोस देण्यात आले.
या लसीकरण मोहिमेचा प्रांरभ नीरा गावातील सरपंच तेजश्री काकडे यांच्या हस्ते एका बालकाला डोस पाजून करण्यात आला. यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेश बागूल, आरोग्य सहाय्यक बाळासाहेब भंडलकर, बि. एस. तांबे, एस. आर. चव्हाण, जागृती बारवकर, स्मिता टिके आदींसह आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
नीरा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जेऊर, मांडकी, गुळुंचे, कर्नलवाडी, थोपटेवाडी, पिंपरे यांसारख्या गावांमध्ये एकूण १७ ठिकाणी पोलिओ लसीकरण बूथ उभारण्यात आले होते. प्रत्येक बुथवर प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांनी सेवा बजावत लसीकरण मोहीम सुरळीत पार पाडली.
