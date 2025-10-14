प्रा. दिगंबर दुर्गाडे यांची बँकिंग तज्ज्ञपदी नियुक्ती
वाल्हे, ता. १४ : सहकार क्षेत्रात दीर्घ अनुभव व ठसा उमटविणारे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांची महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य सहकार धोरण समितीवर बँकिंग तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा एक भाग असून, महाराष्ट्रात प्रभावी सहकार धोरण आखण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
राज्य शासनाने सहकार क्षेत्रातील बदलत्या गरजा, नव्या संधी आणि आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती लक्षात घेऊन ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे काम राज्यातील विविध सहकारी संस्था, बँका, पतसंस्था व कृषी प्रक्रिया उद्योग यांच्यासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करणे आहे. ही समिती राज्यातील सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी विविध धोरणात्मक शिफारशी तयार करणार आहे.
बँकेच्या अध्यक्षपदी कार्यरत असताना प्रा. दुर्गाडे यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठा, संस्थांचे संगणकीकरण, पारदर्शक कर्जप्रक्रिया व नव्या आर्थिक योजना अमलात आणल्या. त्यांच्या या योगदानाची दखल घेत शासनाने त्यांची या समितीत नियुक्ती केली आहे.
सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीचा कणा आहे. त्यामुळे नव्या सहकार धोरणात पारदर्शकता, डिजिटलायझेशन, सदस्यांच्या सहभागावर आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि संस्थांची आर्थिक शिस्त या बाबी समाविष्ट व्हाव्यात, यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन. ही संधी मला अधिक व्यापक पातळीवर काम करण्याची आहे आणि मी ती जबाबदारीने पार पाडण्याचा प्रयत्न करीन.
- प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बॅंक
