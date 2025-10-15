नीरा गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
वाल्हे, ता. १५ : नीरा (ता. पुरंदर) येथील अमर झेंडे ‘ऐतिहासिक लुक डिझाइन आणि प्रोस्थिटिक मेकअप’ या विशेष कार्यासाठी राज्य शासनाचा सन्मान प्राप्त झाला आहे. त्यांच्या या यशामुळे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
मुंबईतील वरळी येथील एन.एस.सी.आय. डोम येथे नुकताच ६०वा आणि ६१वा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळा पार पडला. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांना सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये झेंडे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
झेंडे यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीतील ‘शिवप्रताप गरूडझेप’, ‘छावा’, ‘केसरी २’ अशा गाजलेल्या ऐतिहासिक चित्रपटांमध्ये अनेक पात्रांसाठी ऐतिहासिक लुक डिझाइन करण्याचे काम केले. सामान्य सलून व्यवसायातून सुरुवात करून टीव्ही मालिका, जाहिराती आणि चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांचा मेकअप आर्टिस्ट म्हणून झेंडे यांनी स्वतःची एक ओळख निर्माण केली आहे. हे केवळ एका मेकअप आर्टिस्टचे यश नाही, तर एका सामान्य तरुणाने मेहनतीच्या जोरावर उभे केलेले स्वप्न सत्यात उतरल्याची कहाणी आहे. या गौरवाबद्दल गावात आनंदाचे वातावरण असून विविध स्तरातून झेंडे यांचे अभिनंदन होत आहे.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य विराज काकडे, सरपंच तेजश्री काकडे, उपसरपंच राजेश काकडे, कॉन्ट्रॅक्टर राहुल थोपटे, राजेंद्र थोपटे आदींनी झेंडे यांचे कौतुक करत त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. झेंडे यांना यापूर्वीही महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळालेला असून, झी युवा पुरस्काराने सुद्धा त्यांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे.
