सुकलवाडी येथे ग्रामसर्वेक्षण शिबिर उत्साहात
वाल्हे, ता. १४ : सुकलवाडी (ता. पुरंदर) येथे मंगळवारी (ता. १४) अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय, हडपसर व ग्रामपंचायत सुकलवाडी यांच्या वतीने एकदिवसीय ग्रामसर्वेक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराचा शुभारंभ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमात ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला.
या शिबिरात मराठवाड्यातील पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी सहाय्यता निधी संकलन मोहीम राबवण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी गावातून प्रभातफेरी काढत निधी संकलन केले. या उपक्रमामुळे सामाजिक बांधिलकीची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली. या वेळी पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे सहसचिव एल. एम. पवार, राहुल यादव, प्रा. डॉ. संगीता साळवे, आजीवन अध्ययन व ज्ञान विस्तार विभाग, पुणे विद्यापीठाचे संचालक डॉ. विलास आढाव, सविता कुलकर्णी, प्रा. ऋषिकेश मोरे, प्रा. नरसिंह पावडे, प्रा. अपूर्वा बनकर, उपसरपंच नितीन गावडे, माजी उपसरपंच धनंजय पवार, नारायण पवार, अरुण पवार, माणिक पवार, सुवर्णा चव्हाण, ग्रामसेविका सोनल जगदाळे, वनिता पवार आदी उपस्थित होते.
या शिबिरामुळे विद्यार्थ्यांना गावाच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनाची समज मिळाली असून, गावाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणारी माहितीही संकलित करण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या वतीने विद्यार्थ्यांचे व महाविद्यालयाचे आभार मानण्यात आले. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा प्रकारची शिबिरे फार महत्त्वाची ठरतात. विद्यार्थ्यांनी गावात येऊन प्रत्यक्ष अनुभव घेणं, ग्रामस्थांशी संवाद साधणं ही कौतुकास्पद बाब आहे. या उपक्रमामुळे सुकलवाडी गावाच्या गरजा आणि संभाव्यता स्पष्टपणे समोर आल्या असून, भविष्यात ग्रामविकासासाठी याचा नक्कीच उपयोग होईल. संदेश पवार, सरपंच, सुकलवाडी शिक्षण आणि समाजसेवा यांचा संगम साधणाऱ्या अशा शिबिरे गावाच्या विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावतात. या प्रकारच्या उपक्रमांनी ग्रामीण भागातील गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखता येतात आणि त्यानुसार विकासकार्य करता येते. अशी शिबिरे भविष्यातही नियमितपणे आयोजित केली पाहिजेत, अशी माहिती पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे सहसचिव पवार यांनी दिली.
