महात्मा गांधी विद्यालयात विद्यार्थ्यांनी साकारली ‘पुस्तक’ प्रतिकृती
वाल्हे, ता. १५ : नीरा (ता. पुरंदर) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या महात्मा गांधी विद्यालयात बुधवार (ता. १५) भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि युवा पिढीचे आदर्श डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात आणि प्रेरणादायी वातावरणात साजरा करण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करणे आणि कलाम यांचे जीवनकार्य समजावून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
कार्यक्रमाची सुरुवात डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेच्या पूजनाने झाली. मुख्याध्यापक अनिल धुमाळ आणि ज्येष्ठ शिक्षक नीलकंठ राजेभोसले यांच्या हस्ते पूजन केले. याप्रसंगी जय पवार, शीला बोडके, सविता गिरी, किरण वाघ, समीर गदादे, प्रतिभा खरात, मंगेश म्हेत्रे, मयूरी गायकवाड आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमातील विशेष आकर्षण ठरले ते विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित ‘सामूहिक वाचन उपक्रम’ पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन निवडक पुस्तके वाचली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी ‘पुस्तकाची प्रतिकृती’ साकारून एक आगळी दृश्यात्मक मांडणी केली. सविता गिरी यांनी प्रास्ताविक केले, नीलकंठ राजेभोसले यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.