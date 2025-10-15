ओढा खोलीकरणामुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ
वाल्हे, ता. १५ : जेऊर (ता. पुरंदर) येथे सकाळ रिलिफ फंड व देसाई ब्रदर्स लिमिटेड यांच्या संयुक्त सहकार्याने ओढा खोलीकरण, सरळीकरण व रुंदीकरणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. जेऊर आणि मांडकी गावांच्या सीमेवरील हा ओढा गेल्या काही वर्षांपासून उन्हाळ्यात कोरडा पडत असल्याने पाणीटंचाई जाणवायची. मात्र, या वर्षीच्या पावसात बंधाऱ्यात पाणी साठल्याने परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
या कामासाठी सकाळ रिलिफ फंडातून दोन लाख रुपयांचा निधी, तर देसाई ब्रदर्स लिमिटेड या सामाजिक संस्थेचे सहकार्य लाभले. या उपक्रमासाठी पुण्यातील अन्न प्रक्रिया व्यवस्थापन तज्ज्ञ आणि जेऊरचे रहिवासी वैभव तांबे यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नामुळे हा उपक्रम प्रत्यक्षात आला. कामाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थांनी पोकलेन मशिन उपलब्ध करून दिले, तर ग्रामपंचायतीनेही सक्रिय सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीनुसार अखेर हे काम पूर्ण झाले.
याआधीही सकाळ माध्यम समूहाने पिसुर्टी आणि जेऊर परिसरात असे काम केले असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले होते.
नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे बंधाऱ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले असून, त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळत आहे. पूर्वी पाण्यासाठी दूर जावे लागणाऱ्या नागरिकांना आता शेताशेजारीच पाणीस्रोत उपलब्ध होत आहेत, हे या कामाचे फलित असल्याचे वैभव तांबे यांनी सांगितले.
सकाळ माध्यम समूहाचा हा उपक्रम पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक भान जपणारा असल्याने इतर भागांनाही प्रेरणा देणारा ठरत आहे.
