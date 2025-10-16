कर्नलवाडीत पशू चिकित्सालयाचा प्रारंभ
वाल्हे, ता. १६ : कर्नलवाडी (ता. पुरंदर) येथे शेतकरी व पशुपालकांसाठी दीर्घकाळची गरज असलेले पशू चिकित्सालय अखेर सुरू झाले आहे. याचा औपचारिक प्रारंभ बुधवारी (ता. १५) पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. संभाजी भंडलकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यामुळे पशुपालकांसाठी दिलासा मिळाला आहे.
पशू चिकित्सालयाच्या उपक्रमासाठी पृथ्वीराज निगडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधला. यामुळे गावातील जुनी अंगणवाडी इमारतीत प्रत्येक बुधवारी चिकित्सालयाचा लाभ पशुपालकांना मिळणार आहे. या केंद्रावर डॉ. संभाजी भंडलकर, सहाय्यक डॉ. भूषण लोखंडे आणि प्रभाकर जगताप सेवा देणार आहेत. जनावरांची तपासणी, उपचार, लसीकरण, वंध्यीकरण आणि पशुरोगांबाबत मार्गदर्शन येथे होणार आहे. यामुळे पशुपालकांना परगावी जाण्याची गरज भासत नाही व वेळेची वाचतही होते.
याप्रसंगी पुरंदर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष पृथ्वीराज निगडे, उपसरपंच स्वप्नाली निगडे, सुभाष भोसले, नंदकुमार निगडे, राजेंद्र रासकर, कृषिमित्र मिलेश निगडे, किसन महानवर, जयदीप निगडे, महेश रासकर, दीपक भोसले, मोहन निगडे, शशिकांत निगडे, सिद्धेश निगडे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
गावातच या प्रकारची सेवा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांसाठी फार मोठा फायदा होणार आहे. आता जनावरांची वेळेवर तपासणी, योग्य उपचार आणि
लसीकरण सहज होईल, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य सुधारेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारातही कपात होईल.
- डॉ. संभाजी भंडलकर, पशुवैद्यकीय अधिकारी
वेळ आणि खर्च वाचणार
कर्नलवाडी गावात पहिल्यांदाच शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी स्थानिक स्तरावर पशू चिकित्सालय सुरू झाले असून, यामुळे जनावरांच्या आरोग्यसेवा आता
गावातच उपलब्ध होणार आहे. पूर्वी परगावी जाण्याची गरज असायची, पण आता वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहे.

