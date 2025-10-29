बिबट्यांचा धुमाकुळामुळे मांडकीत पिंजरा
वाल्हे, ता.२९ : मांडकी (ता. पुरंदर) येथे हरणी-मांडकी रोडवरील धुमाळशेत परिसरात बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. चार बिबटे एका ठिकाणी दिसल्याची घटना या परिसरात प्रथमच घडली आहे. सलग दोन दिवस रात्रीच्या वेळी बिबट्यांनी हजेरी लावल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे वनविभागाने बुधवारी (ता.२९) सकाळी बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा बसविला आहे.
बिबट्यांच्या हल्ल्यात मंगळवारी २५ कोंबड्यांची पिल्ले फस्त झाली होती. घटनेची दखल घेत वनविभागाने तत्काळ पिंजरा बसविला. दरम्यान, सकाळने ‘मांडकीत २५ कोंबड्यांची पिल्ले फस्त’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची वनविभागाने दखल घेतली. सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल दीपाली शिंदे यांच्या सूचना घेऊन वनमजूर हनुमंत पवार व प्रेम दाते यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा करून या ठिकाणी पिंजरा बसविण्यात आला. मांडकी येथील शेतकरी महेंद्र साळुंके आणि अथर्व साळुंके यांच्या धुमाळशेत परिसरातील पोल्ट्रीवर सलग दोन दिवस बिबट्यांनी हल्ला चढविला होता. ग्रामस्थांनी वनविभागाला तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती.
ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
एक-दोन नव्हे तर तब्बल चार बिबटे या परिसरात फिरताना दिसल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेतात जाण्यास टाळत असून, लहान मुलांना घराबाहेर न सोडण्याच्या सूचना वनविभागाच्या वतीने ग्रामस्थांना दिल्या आहेत.
05603
