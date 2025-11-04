वाल्हे येथे बिबट्यासाठी पिंजरा
वाल्हे, ता.४ : मांडकी, आडाचीवाडी आणि वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचा उच्छाद वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर वाल्हे येथील भुजबळ कामठवाडी येथील आंब्याचा मळा परिसरात सोमवारी (ता.३) बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा बसविण्यात आला.
कामठवाडी येथील शेतशिवारात शेतात काम करत असताना शेतकऱ्यांना दिवसा बिबट्याचे दर्शन झाले तर आडाचीवाडी परिसरात बिबट्याने पाळीव कुत्र्याचा फडशा पाडला आहे.
बिबट्या सलग चार दिवस दिवसा शेतात फिरत असल्याने परिसरातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘सकाळ’ने शुक्रवारी (ता.३१) ‘वाल्हे परिसरातील शेतात बिबट्याचे दर्शन’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची वनविभागाने तत्काळ दखल घेतली. सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल दीपाली शिंदे यांच्या सूचना घेऊन वनरक्षक अशोक फडतरे, वनमजूर हनुमंत पवार, किरण पवार व प्रेम दाते यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पिंजरा बसविताना ग्रामपंचायत सदस्य तेजस दुर्गाडे, दत्तात्रेय बुनगे, अथर्व जाधव, संतोष नेटके आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
बिबट्यामुळे दहशतीचे वातावरण असून, दिवसा एकट्याने शेतशिवारात न जाता समुहाने काम करावे. नागरिकांना रात्रीच्या वेळी बाहेर जाणे टाळण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे. सध्या वनविभागाचे पथक परिसरात सतत गस्त घालत असून बिबट्याला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे वनविभागाने सांगितले.
