अनाथ विद्यार्थ्यांना मिळणार शिक्षणासह मायेचा आधार
वाल्हे, ता. ९ : सैनिकांचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या पिंगोरी (ता. पुरंदर) येथे मानवता अन् मातृमायेचा सुंदर संगम घडला. समाजातील अनाथ आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाह निवास, भोजन आणि संस्कारांचा आधार देण्यासाठी जयहरि फाऊंडेशन संचलित ‘मुक्ताई वसतिगृह’ येथे सुरू करण्यात आले. शिक्षणासोबत मायेचा आधार देणारा हा उपक्रम समाजात आदर्श निर्माण करणारा ठरेल.
रायगडचे उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. ८) या वसतिगृहाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा उपक्रम पिंगोरी येथील रहिवाशी व पुणे येथील
ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक लक्ष्मण कदम व नंदा कदम यांच्या पुढाकारातून साकारला आहे. त्यांनी त्यांच्या आई मुक्ताबाई कदम यांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित्त स्वत:च्या जागेत हे वसतिगृह उभारले. या प्रसंगी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष बाबा शिंदे, सरपंच संदिप यादव, उद्योजक महादेव कदम, गिरीष पवार, पोलिस पाटील राहुल शिंदे, उद्योजक विजय शिंदे, धनंजय शिंदे, प्रकाश शिंदे, कैलास गायकवाड, शामराव शिंदे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या वेळी बोलताना रायगडचे उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के म्हणाले की, ‘‘मुक्ताई वसतिगृह हा केवळ आश्रय नाही, तर समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांना उभं राहण्यासाठी दिलेला मायेचा हात आहे. अशा उपक्रमांमुळे समाजात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडू शकतं.’’ तसेच, ज्योती मतकर यांनी किर्तन सादर करीत पालकत्व आणि मातृत्वाचे मूल्य यावर मनोगत व्यक्त केले.
या ठिकाणी ५० विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास, जेवण व शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली असून शालेय शिक्षणाबरोबरच वारकरी संप्रदायाचे संस्कार व भजन-किर्तनाचे प्रशिक्षण देण्याची सोयदेखील आहे.
समाजातील तळागाळातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी मुक्ताई वसतिगृह उचलणार आहे. यासाठी पालकांना एक रूपयाही खर्च करावा लागणार नाही.
- नंदा कदम, संचालिका, मुक्ताई वसतिगृह.
