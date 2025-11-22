बिबट्या बघताच उडाला थरकाप
वाल्हे, ता. २२ : पुरंदर तालुक्यातील पिंगोरी येथे शुक्रवार (ता. २१) रात्री उशिरा एक थरारक घटना घडली. शेताला पाणी देण्यासाठी गेलेल्या प्रवीण शिंदे या शेतकऱ्याच्या समोर अचानक बिबट्या उभा ठाकला. टॉर्चच्या मंद उजेडात समोर उभा असलेल्या बिबट्याचे डोळे चमकताच शिंदेंच्या अंगावर काटा उभा राहिला. क्षणभर मृत्यू समोर आल्यासारखे वाटत असतानाच त्यांनी शांतपणे मागे सरकत जीव वाचविला.
घाबरलेल्या अवस्थेत त्यांनी तातडीने पोलिस पाटील राहुल शिंदे यांना मोबाइलवर संपर्क करून संपूर्ण माहिती दिली. पोलिस पाटलांनी त्वरित घराच्या दिशेने निघण्याचा सल्ला दिला आणि काही गावकऱ्यांसह ते घटनास्थळी रवाना झाले. या प्रसंगानंतर गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रात्रीच्या वेळेसच वीजपुरवठा दिल्याने शेतकऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन शेतात जावे लागत असल्याची ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. पिंगोरीच्या डोंगराळ परिसरात बिबट्यांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात असल्याने पशुधन हानीच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. वारंवार येथील पाळीव जनावरांवरही हल्ले होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाला अनेकदा कळवूनही ठोस उपाययोजना न झाल्याची खंत सरपंच संदीप यादव यांनी व्यक्त केली आहे.
