पिसुर्टी येथे संविधनाचा जागर
वाल्हे, ता. २६ : पिसुर्टी (ता. पुरंदर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमध्ये बुधवारी (ता. २६) संविधान दिन व २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यात मुंबई येथील ताज हॉटेलमध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यातील शहीद जवान व पोलिसांना कृतज्ञता अर्पण करत संविधनाचा जागर करण्यात आला.
यावेळी शाळेचे सरपंच सारिका बरकडे व मुख्याध्यापक संजय तांबेकर यांच्या हस्ते संविधानाच्या प्रतिमेच्या पुजनासह शहीद जवान व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.
याप्रसंगी शीतल चोरमले, रामदास काळे, सचिन काकडे, सागर चोरमले, मामा बरकडे, शिवाजी बरकडे, प्रमोद चोरमले, सहशिक्षिका निर्मला खोमणे आदी उपस्थित होते. प्रतिमापुजनानंतर विविध घोषणांचे फलक हातात घेऊन गावांतर्गत प्रभातफेरी काढण्यात आली. संविधान दिनानिमित्त शाळेमध्ये निबंध स्पर्धा, प्रश्न मंजूषा, चित्रकला आदी स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. योगेश राऊत यांनी प्रास्ताविक केले. सहशिक्षक प्रतिम बारभाई यांनी आभार मानले.
