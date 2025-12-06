सुकलवाडीत दिव्यांग बांधवांचा सन्मान
वाल्हे, ता. ६ : सुकलवाडी (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायत कार्यालयात गुरुवारी (ता. ४) जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त विशेष सन्मान सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत या कार्यक्रमात गावातील दिव्यांग बांधवांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी दिव्यांगांचे औक्षण करून त्यांना गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले.
दिव्यांग बांधवांना केवळ आर्थिक साहाय्य पुरवणे नव्हे तर समाजात त्यांना समान संधी मिळावी, आत्मविश्वास वाढावा या उद्देशाने सुकलवाडी येथे विविध उपक्रम घेण्यात आले. यावेळी सरपंच संदेश पवार यांच्या हस्ते दिव्यांग बांधवांना ओळखपत्र आणि निर्वाह भत्ता देऊन सन्मानित करण्यात आले. या प्रसंगी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल यादव, ग्रामपंचायत सदस्य योगेश पवार, माजी उपसरपंच सुवर्णा चव्हाण, श्रवण यादव, देवराम सातपुते, शर्मिला पवार, उषा पवार, उज्ज्वला पवार आदी उपस्थित होते. सरपंच संदेश पवार यांनी प्रास्ताविक केले. राहुल यादव यांनी आभार मानले.
जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त आपल्या हस्ते दिव्यांग बांधवांचा सन्मान होणे ही मोठी आनंदाची बाब आहे. हे सोहळे फक्त गौरवापुरते मर्यादित नसून, समाजात त्यांना समान संधी मिळावी, आत्मविश्वास वाढावा यासाठी महत्त्वाचे आहेत. ग्रामपंचायतीकडून चालू असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोतवणार आहोत.
- संदेश पवार, सरपंच, सुकलवाडी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.