वाल्ह्यात वाचन संस्कृती फुलली
वाल्हे, ता. १० : पुणे शहराला पुस्तकांची राजधानी बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या ‘शांतता... पुणेकर वाचत आहेत’ या अभिनव उपक्रमाला आता ग्रामीण भागातूनही चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरात गावात मंगळवारी (ता.९) नागरिकांनी जागोजागी बसून पुस्तक, मासिके व वृत्तपत्र वाचनाचा आनंद घेत या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. या उपक्रमामुळे वाचनसंस्कृतीला चालना मिळत असून, सर्व वयोगटातील नागरिक सहभागी होत आहेत. शाळकरी विद्यार्थी, गृहिणी, वृद्ध नागरिक यांचाही सहभाग उत्साहवर्धक ठरला.
वाल्हे येथील श्रीमती शकुंतला भिवा राऊत या ९८ वर्षांच्या आजी आजही चष्म्याशिवाय वृत्तपत्र वाचतात, हे विशेष... वयोमानानुसार शरीर थकले असले, तरी डोळ्यांनी अजूनही वाचनाची साथ सोडलेली नाही. त्यांचा मुलगा सेवानिवृत्त पोलिस उपनिरीक्षक सुधाकर राऊत यांनी सांगितले की, आई आजही चष्म्याशिवाय वाचन करते आणि बातम्यांवर चर्चा करायला विसरत नाही. आई शिकलेली असल्यामुळे आजही बँकेत कोणतेही कागदपत्र असेल तर वाचून अंगठा न लावता सहजतेने स्वाक्षरी करते आणि तेही चष्म्याशिवाय, असे राऊत यांनी अभिमानाने सांगितले.
