वरचा मळा परिसरात रानडुकरांचा धुमाकूळ
वाल्हे, ता. २४ : वाल्हे (ता. पुरंदर) हद्दीतील वरचा मळानजीक तेल्याचा मळा परिसरातील शेतकऱ्यांचे डोळ्यांदेखत कष्टाचे पीक उद्ध्वस्त होत असून, रानडुकरांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून रात्रीच्या वेळी रानडुकरांचे कळप शेतांमध्ये घुसून उभ्या मका पिकांचे
नुकसान करीत आहेत. यामध्ये येथील शेतकरी उमेश पवार व नीलेश कुदळे यांच्या शेतातील मका पिकाला मोठा फटका बसला आहे.
पावसाळ्यानंतर पीक तग धरावे म्हणून शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत घेत असताना, वन्य प्राण्यांचा वाढता उपद्रव त्यांच्या चिंतेत भर घालत आहे. वाल्हे, दौंडज व पिंगोरी परिसरातील माळरान भागात सध्या रानडुकरांसह हरणांचे कळप मुक्तपणे फिरताना दिसत आहेत. हे वन्य प्राणी प्रामुख्याने रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत शेतांमध्ये घुसतात आणि उभी पिके तुडवून खातात. या परिसरात मका, गहू, हरभरा व ज्वारी यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. मात्र रानडुकरे, हरणे, ससे व मोर यांच्या उपद्रवामुळे पिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. एकीकडे आसमानी संकटाचा सामना करत शेतकऱ्यांनी पीक उभे केले, तर दुसरीकडे वन्य प्राण्यांमुळे उत्पादन हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ‘‘वारंवार तक्रारी करूनही वनविभागाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे तातडीने पंचनामे करून योग्य भरपाई देण्यात यावी, तसेच रानडुकरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात,’’ अशी मागणी शेतकरी उमेश पवार यांच्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
वन्य प्राण्यांचा उपद्रव असाच सुरू राहिल्यास पुढील हंगामात शेती करणे अवघड होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- नीलेश कुदळे, दिव्यांग शेतकरी
