‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर’मुळे विकासाचे नवे पर्व
वाल्हे, ता. ३० : नवीन वर्षात होणाऱ्या ‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेने ग्रामीण भागात केवळ क्रीडात्मक उत्साहच निर्माण केला नसून, विकासाच्या दृष्टीनेही नवे पर्व सुरू केले आहे. या स्पर्धेच्या मार्गावर येणाऱ्या ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित अवस्थेत होते. मात्र, या स्पर्धेमुळे त्या रस्त्यांचा कायापालट होत असून, ग्रामीण भागाला दर्जेदार रस्तेविकासाची मोठी देणगी मिळाली असून मार्गावर आकर्षक भित्तिचित्रे रेखाटण्यात आली आहेत.
स्पर्धेच्या नियोजनानुसार सायकलस्वारांसाठी सुरक्षित, प्रशस्त आणि गुळगुळीत रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे करण्यात आली. खड्डेमय रस्ते, अरुंद व वळणदार मार्ग आता सुस्थितीत आले असून, अनेक गावांना जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत झाले आहे. याचा थेट फायदा ग्रामीण नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असून, शाळकरी विद्यार्थी, शेतकरी आणि कामगारांसाठी प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. या स्पर्धेच्या मार्गावर ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेल्या भित्तिचित्रांनी संपूर्ण परिसराचे रूपडे पालटले आहे. सायकल स्पर्धेचे दृश्य, क्रीडा भावना, पर्यावरणपूरक संदेश तसेच ग्रामीण संस्कृती दर्शविणारी चित्रे भिंतींवर रंगविण्यात आली आहेत. या चित्रलेखांमुळे मार्गावरून जाणाऱ्या नागरिकांसह प्रवाशांना वेगळ्याच अनुभवाची अनुभूती मिळत आहे.
विशेष बाब म्हणजे या उपक्रमात स्थानिक कलाकार व युवकांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. आपल्या गावातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जाणार असल्याचा अभिमान प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसत असून, गावागावात उत्साहाचे वातावरण आहे. भविष्यात या मार्गावरून पर्यटन वाढण्याची शक्यता असून, स्थानिक व्यवसायांनाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कला आणि संस्कृतीचा संगम
‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर’ ही स्पर्धा केवळ सायकलींपुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण विकास, रस्तेविकास, कला आणि संस्कृती यांचा संगम घडवून आणत असल्याचे सकारात्मक चित्र सध्या ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत आहे. ही स्पर्धा केवळ क्रीडा स्पर्धा न राहता ग्रामीण भागातील विकास, सौंदर्यीकरण आणि सामाजिक सहभागाचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
6073
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.