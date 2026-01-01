कर्नलवाडी येथे शिवरस्ते, पाणंद रस्ते
वाल्हे, ता. १ : कर्नलवाडी (ता. पुरंदर) येथे बुधवारी (ता. ३१) पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानुसार व पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्राम महसूल अधिकारी शरद लोंढे यांच्या सहकार्याने गावातील कर्नलवाडी–गुळुंचे शिवरस्ता तसेच इतर पाणंद रस्ते खुले करण्यात
आले.
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी ये-जा सुलभ व्हावी तसेच शेतीकामांतील अडथळे दूर व्हावेत, या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी
अतिक्रमणामुळे बंद झालेल्या शिवरस्ते व पाणंद, सर्व्हे रस्त्यांवरील अडथळे दूर करून रस्ते पूर्ववत खुले करण्यात आले.
यावेळी किसन महानवर, पोलिस पाटील दिनेश खोमणे, अरुण निगडे, अशोक रासकर, अक्षय निगडे, दीपक भोसले, प्रदिप रासकर, बापू कर्मवर, रणजित निगडे, सागर महानवर, मधुकर निगडे, गणेश गदादे, माऊली कापरे, ज्ञानेश्वर निगडे, नीलेश गदादे, ताराचंद निगडे आदि उपस्थित होते. या कारवाईदरम्यान भूमी अभिलेख विभागामार्फत संबंधित रस्त्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. भूमिअभिलेखामार्फत अधिकृत मोजणी करून हद्द निश्चित करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे गावातील शेतकरी व ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असून दळणवळण आणि शेती कामांसाठी या रस्त्यांचा नियमित वापर आता सुलभ होणार आहे, अशी माहिती पृथ्वीराज निगडे यांनी दिली.
प्रशासनाने पुढील काळातही सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांबाबत कठोर भूमिका घेण्याचा इशारा दिला असून, गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
