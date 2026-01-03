वाल्हे येथे महिलांची आरोग्य तपासणी

वाल्हे, ता. ३ : ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत शनिवारी (ता. ३) वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात राजमाता जिजाऊ व सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त महिलांच्या आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. वाल्हे ग्रामपंचायत व वाल्हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या वतीने हा उपक्रम राबविण्यात आला,’’ अशी माहिती सरपंच अतुल गायकवाड यांनी दिली.
या आरोग्य तपासणी शिबिराचे उद्घाटन पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करून अभिवादन केले. याप्रसंगी माजी सभापती गिरीश पवार, माजी उपसरपंच सम्राज्ञी लंबाते, संतोष दुर्गाडे, उपसरपंच सागर भुजबळ, ग्रामसेवक अनिल हिरास्कर, तेजस दुर्गाडे, दादासाहेब मदने, हरीश दुबळे, कविता पवार, वैशाली दानवले यांच्यासह आरोग्य कर्मचारी व आशा स्वयंसेविका उपस्थित होत्या.
यावेळी महिलांच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करणे व नियमित तपासणीचे महत्त्व पटवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे वाल्हे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ऋषिकेश भोसले यांनी सांगितले.
शिबिरात महिलांची सर्वसाधारण आरोग्य तपासणीसह रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या आजारांची तपासणी करण्यात आली. या उपक्रमात सुमारे ८० महिलांनी सहभाग घेतला. उपस्थित महिलांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन व आवश्यक सल्लाही देण्यात आला. पर्यवेक्षक राजेंद्र मोहिते यांनी आभार मानले.
