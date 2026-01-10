स्वस्त धान्य वाटपप्रसंगी दिव्यांगांना प्राधान्य द्या
वाल्हे, ता. १० : येथील स्वस्त धान्य दुकानामध्ये धान्य वाटप करताना दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शनिवारी (ता. १०) स्वस्त धान्य दुकानदार विलास भुजबळ यांना ग्रामपंचायतीकडून निवेदन देण्यात आले.
वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील स्वस्त धान्य दुकानासमोर दररोज सकाळच्या सुमारास रेशन खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर लांबच लांब रांगा लागत आहेत. या रांगांमध्ये दिव्यांग नागरिकांना तासन्तास उभे राहावे लागत असल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन दिव्यांगांना स्वतंत्र रांग अथवा थेट प्राधान्य देऊन धान्य वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने उपसरपंच सागर भुजबळ व माजी उपसरपंच सम्राज्ञी लंबाते यांच्या हस्ते निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी दादासाहेब मदने, वाल्हे प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कुदळे, दिलीप नाझरे, मच्छिंद्र भुजबळ, हारुबाई मदने, दादासाहेब राऊत आदी मान्यवर उपस्थित होते. या समस्येबाबत वाल्हे प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कुदळे यांनी ग्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा केला होता. दिव्यांगांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने तत्काळ संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदाराशी संपर्क साधत निवेदन दिल्याचे उपसरपंच सागर भुजबळ यांनी सांगितले. दरम्यान, निवेदन स्वीकारताना स्वस्त धान्य दुकानदार विलास भुजबळ यांनी ग्रामपंचायतीच्या सूचनांची दखल घेऊन दिव्यांगांना प्राधान्य देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे दिव्यांग नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.