दौंडज परिसरातील शेती बिबट्यामुळे संकटात दौंडज परिसरातील शेती संकटात

वाल्हे, ता. ११ : पुरंदर तालुक्यातील दौंडज परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्याचा मुक्त संचार वाढल्याने शेतकरी दहशतीखाली आहेत. बिबट्याच्या सततच्या वावरामुळे शेती, पशुधन आणि मजूर व्यवस्था कोलमडली असून शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे दौंडजचे माजी सरपंच दामोदर कदम यांनी सांगितले.
रात्री शेतात पाणी देणे, राखण करणे किंवा अन्य कामांसाठी जाणे धोकादायक बनले आहे. अनेक शेतकरी जीव मुठीत धरून शेती करत आहेत. बिबट्याच्या भीतीमुळे बाहेरून येणारे मजूर कामास नकार देत असल्याने ऊस, भाजीपाला यासारख्या पिकांची देखभाल वेळेवर होत नाही. परिणामी ऊस उत्पादनात मोठी घट झाली असून एकरी २० टनांपर्यंत उत्पादन घटल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले. ऊसतोडणीच्या हंगामात बिबट्याचा धोका अधिक वाढला आहे. ऊसतोडणी मजूर बिबट्याच्या भीतीने ऊस पेटवून तोडणी करत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. जळालेल्या उसाला बाजारात कमी दर मिळत असून प्रति टनाला सुमारे ३०० रुपयांचे नुकसान होत आहे.बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये गाई, वासरे, मेंढ्या तसेच पाळीव कुत्रे ठार झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.