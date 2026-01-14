वाल्ह्यात ‘तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला’चा संदेश
वाल्हे, ता. १४ : मकर संक्रांतीनिमित्त वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ मंदिरात नववर्षाच्या पंचांगाचे विधिवत पूजन व संक्रांत फल वाचन पारंपरिक पद्धतीने पार पडले. ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ या संदेशाने कार्यक्रमास स्नेहपूर्ण वातावरण लाभले.
मकर संक्रांत हा नववर्षातील पहिला सण असून या दिवशी सूर्य धनू राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो. त्यामुळे या सणाला धार्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संदेश शिर्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी (ता. १४) रोजी सकाळी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. परंपरेनुसार मुलकी पाटील नारायण पवार व मानकरी गिरीश पवार यांच्या हस्ते गणेश पूजन करण्यात आले. पुरोहित सचिन देशपांडे यांनी संक्रांत फल वाचन केले. देवस्थानचे पुजारी सचिन आगलावे यांनी विधीचे पौराहित्य केले. यावेळी विष्णू पवार, दत्तात्रेय पवार, प्रताप पवार, बजरंग पवार, निवृत्ती भुजबळ, राजेंद्र गायकवाड, राजेंद्र दुर्गाडे, शिवाजी पवार, पांडुरंग भुजबळ, अरुण पवार, रामचंद्र पवार, विनोद पवार, कैलास पवार आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. दरम्यान, देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने उपस्थित ग्रामस्थांना तिळगूळ व प्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
