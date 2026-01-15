डोंबारी समाजाच्या मुलांसाठी वाल्ह्यात स्वतंत्र वर्ग सुरू
वाल्हे, ता. १५ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमध्ये भटक्या डोंबारी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विशेष वर्ग सुरू करण्यात आला. येथील माजी विद्यार्थ्यांच्या आदर्श सामाजिक फाउंडेशनच्या माध्यमातून आणि ऑस्ट्रेलियात दवाखान्याच्या अतिदक्षता विभागात कार्यरत असलेले डॉ. निलेश शहा यांच्या संकल्पनेतून हा वर्ग सुरू करण्यात आला. या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आदर्श सामाजिक फाउंडेशन खऱ्या अर्थाने आधारवड ठरत आहे.
दरम्यान, आज शाळेतील माजी विद्यार्थी फाउंडेशनचे मार्गदर्शक डॉ. शहा यांनी या विशेष वर्गाला प्रत्यक्ष भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, त्यांची प्रगती, अडचणी याविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली व त्यांना प्रोत्साहन दिले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करीत शिक्षण हेच जीवन बदलण्याचे प्रभावी साधन आहे, असे सांगितले. यावेळी त्रिंबक भुजबळ, दत्तात्रय कुमठेकर, सहशिक्षिका अनिता वाघोले, किर्ती लिपारे आदी उपस्थित होते.
या उपक्रमाची संकल्पना डॉ. शहा यांनी मांडली असून आदर्श फाउंडेशनने ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पुढाकार घेतला. या स्वतंत्र वर्गातून विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुधारणा, वाचन-लेखन कौशल्य, मूलभूत गणित तसेच संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान दिले जाते. या विशेष वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षिकेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सामाजिक जबाबदारीची जाण ठेवत आदर्श फाउंडेशनने केवळ उपक्रम सुरू करून न थांबता तो सातत्याने चालू राहावा यासाठी आर्थिक पाठबळ उभे केले असल्याचे दादासाहेब राऊत यांनी सांगितले.
शाळेचे मुख्याध्यापक भारत वाघोले यांनी आदर्श फाउंडेशनचे कार्य इतर सामाजिक संस्थांसाठी मार्गदर्शक ठरेल असे गौरवोद्गार काढले. सहशिक्षिका जयश्री पवार यांनी आभार मानले.
