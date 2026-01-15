मावा, करपा रोगाचा गव्हावर प्रादुर्भाव
वाल्हे, ता. १५ : वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरात रब्बी हंगामातील गहू पिकावर मावा व करपा रोगाने जोरदार हल्ला चढवला आहे. अचानक बदललेल्या
हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शेतात हिरवीगार दिसणारी गहू पिके काही दिवसांतच रोगग्रस्त होऊ
लागल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. तसेच फवारणीच्या खर्चातही वाढ होत आहे.
गेल्या काही दिवसांत अचानक वाढलेली उष्णता, सकाळी पडणारे दव, दुपारच्या वेळेतील तापमानातील चढ-उतार व अधूनमधून ढगाळ हवामान
अशा परिस्थितीमुळे गहू पिकावर मोठ्या प्रमाणात मावा रोग आढळून येत आहे. तसेच करपा रोगामुळे पानांवर काळपट डाग पडत आहेत. यामुळे पिकाची वाढ खुंटून दाणे भरण्याच्या अवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. रोग नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार फवारणी करावी लागत आहे. मात्र, सध्या कीटकनाशक व बुरशीनाशक औषधांचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. एकरी होणारा खर्च परवडणारा राहिलेला नाही.
उत्पादन कमी झाले तर नुकसान सहन करणे कठीण होईल, अशी चिंता गहू उत्पादक शेतकरी भालचंद्र भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
चांगल्या उत्पादनाच्या अपेक्षेने पेरणी केलेल्या गहू पिकावर रोगराई पसरू लागल्याने चिंता वाढली आहे. वेळेत योग्य उपाययोजना
केल्या नाहीत, तर गहू उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून कृषी विभागाने तातडीने मार्गदर्शन शिबिरे घेऊन योग्य औषधांची माहिती द्यावी, तसेच रोगग्रस्त शेतांची पाहणी करून उपाययोजना सुचवाव्यात.
- शिवाजी कदम, शेतकरी गहू उत्पादक
ठोस उपाययोजना राबविण्याची गरज
रब्बी हंगामातील महत्त्वाच्या गहू पिकावर आलेले हे संकट शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचे कारण ठरत असून, शासनाकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी गहू उत्पादक शिवाजी कदम, दत्तात्रेय कदम, मोहन पवार, मंगेश पवार, पंढरीनाथ चव्हाण आदी शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
