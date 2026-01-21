नीरेकरांमध्ये प्रचंड उत्सुकता; सायकलपटूंच्या स्वागतासाठी सज्ज
वाल्हे, ता. २१ : ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा तिसऱ्या टप्प्याच्या स्वागतासाठी पुरंदर तालुक्यातील नीरा नगरी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. गुरुवारी (ता. २२) नीरा येथे स्पर्धकांचे पारंपरिक पद्धतीने आणि मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नीरेकरांना जागतिक स्तरावरील सायकल स्पर्धेचा थरार प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळणार असून नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या स्पर्धेनिमित्त नीरा नगरिमध्ये ठिकठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने स्वागताची तयारी करण्यात आली आहे. ढोल-ताशा पथकांच्या गजरात, विद्यार्थ्यांचा शालेय गणवेशातील सहभाग आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यामुळे नीरा परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिस्त, संस्कृती आणि अतिथी सत्कार यांचे सुंदर दर्शन या निमित्ताने पाहायला मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून सुरक्षेच्या दृष्टीनेही विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. स्पर्धेच्या कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नागरिकांनी तसेच जनावरांनी रस्त्यावर येऊ नये, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. स्पर्धेच्या दिवशी नागरिकांनी आपले पाळीव प्राणी व जनावरे घरातच बांधून ठेवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या स्वागतासाठी नीरा नगरीच्या प्रवेशद्वारासह बुवासाहेब चौकात आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. चौकामध्ये सायकल चालविणाऱ्या खेळाडूंचे पुतळे उभारण्यात आले असून मुख्य प्रवेशद्वारावर स्पर्धेचे प्रतीक दर्शविणारी आकर्षक बाहुली बसविण्यात आली आहे. ही सजावट नागरिकांसह बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या सायकल स्पर्धेमुळे नीरा नगरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशझोतात येत असून या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्याचा आनंद नीरेकर मोठ्या उत्साहात घेणार आहेत.
