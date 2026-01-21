वाल्ह्यात विद्यार्थ्यांकडून मतदान जनजागृती
वाल्हे, ता. २१ : लोकशाही अधिक बळकट व्हावी आणि आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या महर्षी वाल्मिकी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी बुधवारी (ता.२१) मतदान जनजागृती फेरी काढली.
प्राचार्य सतीश निगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे गावात मतदानाबाबत जागरूकतेचे वातावरण निर्माण झाले. पारंपारिक ढोल-ताश्यांच्या निनादात काढण्यात आलेल्या या फेरीमुळे संपूर्ण गावात लोकशाही आणि मतदानाविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण
झाले. विद्यार्थ्यांनी ‘मतदान करा, लोकशाही बळकट करा’, ‘प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे’, ‘देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मतदान आवश्यक’ अशा आशयाचे घोषणाफलक हातात घेऊन जोरदार घोषणा दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे ग्रामस्थांचे लक्ष वेधले गेले. या मतदान जनजागृती उपक्रमाचे संयोजन पर्यवेक्षिका नाझनीन अत्तार, सहशिक्षिका वैशाली फल्ले, तृप्ती लंबाते, मोहन गावडे, शैला गवारी व
इतर शिक्षकांनी केले. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्यामुळे हा उपक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी दिलेला मतदानाचा संदेश ग्रामीण भागात प्रेरणादायी ठरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.