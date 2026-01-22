वेग, संस्कृती आणि इतिहासाचा संगम; वाल्हेत सायकल स्पर्धेचा थरार ; पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेने वाल्हेकरांना दिला ऐतिहासिक क्षण

सायकलपटूंच्या वेगावर वाल्हेकरनगरी स्वार
वाल्हे, ता. २२ : वेग, कौशल्य आणि सहनशक्तीची कसोटी पाहणाऱ्या पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेला वाल्हेकरांनी लोकसहभागाचा अनोखा साज चढवला. लेझीम, ढोल आणि पारंपरिक नृत्याविष्कारांनी स्पर्धकांचा उत्साह वाढवला. यामुळे सायकलपटूंच्या वेगवान चाकांसोबतच वाल्हेकरांच्या उत्साहाने गुरुवारी (ता.२२) संपूर्ण वाल्मिकनगरी धावली.
पारंपरिक पोशाख, लेझीम, ढोल-ताशांचा गजर आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या उत्स्फूर्त स्वागतामुळे परदेशी पाहुण्यांवर येथील संस्कृतीची छाप पडली. सायकलपटू गावात दाखल होताच ढोल-ताशांचा निनाद, विद्यार्थ्यांच्या घोषणांनी आणि पारंपरिक वेशभूषेने संपूर्ण परिसर भारावून गेला. सायकल स्पर्धेतील देशी-विदेशी खेळाडूंना पाहण्यासाठी रस्त्यांच्या दुतर्फा जमलेल्या नागरिकांनी पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करत क्रीडासंस्कृतीचा सुंदर ठसा उमटवला.
दरम्यान, दुपारी ही स्पर्धा वाल्मिकनगरीतून नीरा मार्गे बारामती तालुक्याकडे मार्गस्थ झाली. संपूर्ण मार्गावर कोणतीही दुर्घटना न घडता स्पर्धा शांततेत पार पडली. यासाठी प्रशासन व पोलिस यंत्रणेने चोख नियोजन केल्याची माहिती जेजुरीचे पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांनी दिली.
स्पर्धा पुढे सरकत असताना नागरिकांचा उत्साह अधिकच वाढत गेला. यावेळी सचिन लंबाते, सरपंच अतुल गायकवाड, उपसरपंच सागर भुजबळ, मंडल अधिकारी बापूसाहेब देवकर, दत्तात्रेय पवार, महादेव चव्हाण, अमोल खवले, प्राचार्य सतीश निगडे, उद्योजक तेजस पवार, स्वप्नील लंबाते, संदीप दाते आदींसह ग्रामस्थ, महिला उस्फूर्तपणे सहभागी झाले होते.
स्वागत कमानींमुळे उत्सवाचे स्वरूप
सासवड–माहूर–परिंचे मार्गे आलेल्या स्पर्धकांचे महर्षी वाल्मीकी विद्यालय, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांनी हातात तिरंगे झेंडे घेऊन ‘वेलकम इंडिया’, ‘भारत माता की जय’ आदी घोषणा देऊन स्वागत केले. ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने उभारलेल्या स्वागत कमानींमुळे संपूर्ण वाल्हेनगरीला उत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
स्पर्धकांची एकाग्रता नागरिक थक्क
स्पर्धकांचा ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेग तसेच माहूर-मांढरसह हरणी घाटातील वळणावळणाच्या रस्त्यांवर दाखवलेले कौशल्य आणि स्पर्धकांची एकाग्रता पाहून रस्त्यांच्या दुतर्फा उभे असलेले नागरिक थक्क झाले. परदेशी सायकलपटूंच्या वेगवान आणि अचूक सायकल चालवण्याच्या शैलीने ग्रामस्थांनी विशेष आश्चर्य व्यक्त केले.
ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार
स्पर्धकांचा ताफा पुढे सरकत असताना टाळ्यांचा कडकडाट, ‘वंदे मातरम’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ आणि ‘महर्षी वाल्मीकी महाराज की जय’च्या घोषणांनी परिसर भारावून गेला. वाल्हेकरांनी या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेचा थरार प्रत्यक्ष अनुभवत ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्याचा आनंद घेतला.
वाल्मिकनगरीच्या इतिहासाला नवा प्रकाश
पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेनिमित्त वाल्हे (वाल्मिकनगरी) येथे देशी-विदेशी सायकलपटूंचे आगमन झाले आणि त्यातून या भूमीच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. आद्यरामायणकार महर्षी वाल्मीकी यांनी रचलेल्या रामायणाची परंपरा आणि या नगरीचे ऐतिहासिक महत्त्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
